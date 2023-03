Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii au facut cinci perchezitii, in Bucuresti si in judetele Ilfov si Constanta, la persoane suspectate de infractiuni informatice. Trei barbati au au creat link-uri de phishing privind interfata unei aplicatii bancare si au cerut datele de logare, sub pretextul actualizarii de date.…

- O femeie, de 31 de ani, a fost injunghiata sambata de catre iubitul ei, in timp ce se afla intr-un taxi stationat in fata locuintei sale din Sectorul 2 al Capitalei. Femeia este internata in stare grava la spital, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator si a fost resuscitata, informeaza Agerpres.…

- Un barbat a fost dus la audieri in urma a doua perchezitii care au avut loc in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar privind organizarea de jocuri de noroc fara autorizatie. Barbatul ar fi organizat jocuri de poker la locuinta sa din Sectorul 1 al Capitalei, dar si la o proprietate din judetul Ilfov,…

- ”In zilele de 15 si 16 martie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare 2 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar penal in care sunt efectuate…

- Trei barbati care ar fi clonat site-urile unor de banci au fost retinuti de Poliția Capitalei. Aceștia au transferat din conturlile clienților aproape 600.000 lei. Cei trei barbati au fost retinuti fiind acuzati ca, din octombrie 2022 si pana in prezent, ar fi creat pagini de internet similare cu cele…

- Poliția Capitalei a transmis, luni, ca trei barbati au fost retinuti fiind acuzati ca, din octombrie 2022 si pana in prezent, ar fi creat pagini de internet similare cu cele ale unor institutii bancare, inducand in eroare clienti ai acestora. In urma verificarilor aceștia ar fi furat suma de 600.000…

- "In aceasta dimineața, 22 februarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 Poliție pun in aplicare 11 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul București și județele Ilfov și Valcea, precum și 39 de mandate de aducere, intr-un dosar penal in care…

- Radu Mihaița, luptator MMA, a fost reținut de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale, fiind banuit ca a talharit o farmacista și a incercat sa obțina bani dintr-o casa de amanet. In 31 ianuarie 2023, barbatul de 34 de ani a mers la o casa…