- Astazi, 19 mai 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Structura Centrala și Serviciile Județene Anticorupție Sibiu, Alba, Brașov și Cluj, pun in executare 17 mandate de percheziție domiciliara pentru probarea…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, au efectuat 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a…

- Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Giurgiu, la sediul unei primarii și la locuințele unor persoane, intr-un dosar privind stabilirea de reședințe false pentru a vota la alegerile locale din septembrie 2020. Potrivit Poliției Județene Giurgiu, politistii, sub coordonarea unui procuror,…

- Patru perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in Ilfov, fiind vizați trei barbati care au furat seifurile dintr-o casa de pariuri si din sediul unei societati comerciale. ”Astazi, 11 martie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigatii…