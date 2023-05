Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 471 din 8 mai 2023 PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE CONTRABANDA In aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova efectueaza 20 de perchezitii, in judetele Prahova si Ilfov, dar si in municipiul Bucuresti,…

- Ieri dimineața, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Prahova au pus in executare 12 percheziții in județul Prahova și una in municipiul București, la domiciliile unor persoane banuite de infracțiuni economice, respectiv…

- Mai multe perchezitii au loc, marti dimineata, in judetul Prahova si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza construirea unui bloc in Ploiesti fara respectarea autorizatiilor si falsificarea unor inscrisuri, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, sapte…

- IPJ Prahova a organizat, miercuri dimineata, perchezitii intr-un dosar de inselaciune, fiind vizate persoane suspectate ca au livrat colete care contineau alte bunuri decat cele comandate, incasand banii in sistem ramburs, anunta IPJ Prahova. "In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie…