Percheziții într-un dosar care vizează lupte de câini. Polițiștii au suprins un astfel de eveniment în flagrant Polițiștii din Brașov au facut vineri șase percheziții domiciliare in Brașov, Salaj și Cluj intr-un dosar penal care vizeaza efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și organizarea de lupte cu caini. Polițiștii au surprins in flagrant o lupta intre caini. Perchezițiile din Brașov au avut loc la domiciliile unor persoane banuite ca, in perioada […] Articolul Percheziții intr-un dosar care vizeaza lupte de caini. Polițiștii au suprins un astfel de eveniment in flagrant a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale Brașov efectueaza astazi (vineri) 6 percheziții domiciliare, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos" și „organizarea de lupte intre animale…

- Sase perchezitii s-au desfasurat vineri in judetele Brasov, Cluj si Salaj, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru infractiunile de „efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos”, fiind utilizate carduri bancare emise in SUA, si pentru „organizare de lupte intre animale sau cu…

- Politistii de Investigatii Criminale din Brasov efectueaza, vineri, mai multe perchezitii in trei județe din țara, inclusiv Cluj, intr-un dosar penal privind efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si organizarea de lupte intre animale sau cu animale.

- Eveniment istoric de Sarbatoarea Sfantei Treimi in satul Peteritea. Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat slujba de tarnosire a bisericii din localitate, a savarsit Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie si a rostit cuvant de invatatura. Un eveniment de mare anvergura…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 23-29 mai, 48,5% din cazurile de COVID au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Brasov si Iasi. Conform raportului saptamanal de supraveghere, 43% din cazurile confirmate au fost inregistrate la nevaccinati. Dintre cei vaccinati…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Covasna au efectuat, ieri, mai multe perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Covasna. Potrivit sursei citate, prejudiciul estimat se cifreaza la circa 780.000 de lei. Politistii…

- Miercuri, 25.05.2022, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare 4 mandate de percheziție domiciliara, in județele Vrancea,…

- Tanar din Teiuș prins in flagrant in timp ce fura coli de tabla: S-au ales cu dosar penal Tanar din Teiuș prins in flagrant in timp ce fura coli de tabla: S-au ales cu dosar penal La data de 13 aprilie 2022, in jurul orei 15.30, polițiștii din Teiuș. in timp ce acționau pe o strada din oraș, impreuna…