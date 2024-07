Stiri pe aceeasi tema

- La acest moment, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, pun in aplicare 58 de mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar penal privind comiterea infractiunilor de inselaciune…

- Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de inșelaciune, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals și fals in declarații.Cele 12 percheziții au avut loc in Cluj, București, Arad, Bistrița…

- Percheziții domiciliare efectuate de polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice pentru documentarea activitații infracționale a unei femei. La data de 6 iunie a.c., pentru documentarea activitații infracționale a unei femei, de 53 de ani, din Argeș, polițiștii din cadrul Serviciului…

- Polițiștii din Cluj, coordonați de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Romane, au desfașurat o serie de acțiuni pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pucioasa, au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara, in localitatea Liești, județul Galați, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii…

- Cercetat de polițiștii de la investigații criminale intr-un dosar penal intocmit pentru ucidere din culpa In aceasta dimineața, 15 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au pus in aplicare doua…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din Targoviște, sub conducerea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au efectuat miercuri, 15 mai, doua percheziții Institutul Oncologic București și alta la domiciliul unui medic chirurg din Voluntari.

- Cum au pacalit un barbat si o femeie mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de colectie sau masini: Polițiștii din Ilfov au facut perchezițiiUn barbat si o femeie au fost retinuti de politistii din Ilfov dupa ce au pacalit mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de…