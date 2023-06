Percheziții într-un caz de falsificare a diplomelor de bacalaureat, vândute cu 2.000 de euro bucata Un barbat și o femeie au fost reținuți dupa ce ar fi falsificat diplome de bacalaureat pe care le-ar fi vandut cu 2.000 de euro bucata. Polițiștii au facut șapte percheziții domiciliare și una la o universitate privata din Timișoara. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub […] Articolul Percheziții intr-un caz de falsificare a diplomelor de bacalaureat, vandute cu 2.000 de euro bucata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

