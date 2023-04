Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara in judetul Dambovita, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.

- Doua persoane din județul Dambovița sunt banuite ca au furat, in noiembrie 2022, un seif in care se aflau aproximativ 500.000 de euro dintr-un apartament din Sectorul 6 din Capitala.Politiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale au…

- Polițiștii din Capitala au facut patru percheziții in Dambovița, intr-un dosar de furt calificat. Mai multe persoane necunoscute au patruns intr-un apartament din Sectorul 6 si au furat un seif care continea aproximativ 500.000 euro, transmit anchetatorii, potrivit News.ro . „In urma perchezitiilor…

- Zece percheziții sunt in derulare, incepand de luni dimineața, in Capitala și in județele Ilfov și Dambovița, dupa ce beneficiarul unui imobil nou construit in București a determinat funcționarii sa admita inscrierea dreptului de proprietate și a unor sup

- Politistii au facut, joi dimineata, 12 perchezitii in judetele Dambovita, Arges, Prahova, Constanta, Bacau si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut indemnizatii de la AJPIS Dambovita, pe baza unor documente false prin care se arata ca activitatea…

- Descinderi ale polițiștilor, marți dimineața, in 50 locații din Timiș, Arad, Satu Mare, Caraș Severin, Alba, Olt, Dambovița și București. Oamenii legii fac verificari in trei dosare penale deschise pnetru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de migranți. Zeci de persoane…

- Oamenii legii au ridicat, in urma unor percheziții, parfumuri in valoare de aproximativ 700.000 de lei. Acțiunea s-a derulat luni, 13 februarie, in ajun de Valentine’s Day. S-au facut percheziții in Capitala și in județul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala. „La data de 13 februarie 2023, polițiștii…

- Percheziții de amploare, luni de dimineața, in Capitala și alte 10 județe, inclusiv in Dambovița! Polițiștii au descins la o grupare care ar fi caștigat sume imense in urma traficului cu migranți. “La data de 13.02.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…