Percheziții: Indemnizații pentru întreruperea activităţii artistice în timpul pandemiei, obținute ilegal Miercuri au loc perchezitii in sase judete si in Bucuresti, la firme si persoane banuite ca au obtinut ilegal indemnizatii pentru intreruperea activitatii artistice in timpul pandemiei, In total au loc 44 de perchezitii in judetele Giurgiu, Ilfov, Prahova, Dambovita, Arges, Gorj si in municipiul Bucuresti. „Activitatile se realizeaza intr-un dosar penal, avand ca obiect obtinerea ilegala de indemnizatii pentru intreruperea activitatii artistice, in perioada pandemiei (2020-2021). In fapt, administratorii mai multor societati comerciale sunt banuiti ca ar fi intocmit, in fals, mai multe contracte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

