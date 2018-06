Percheziții în vestul țării pentru destructurarea unei grupări specializate în traficul de migranți. Ce surprize au avut anchetatorii Procurorii DIICOT Arad si ofiteri de politie judiciara au efectuat marti opt perchezitii domiciliare in judetul Arad intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in traficul de migranti la nivel sud-est european. „In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada iulie 2017 – februarie 2018, trei suspecti au constituit un grup infractional organizat […] Articolul Percheziții in vestul țarii pentru destructurarea unei grupari specializate in traficul de migranți. Ce surprize au avut anchetatorii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

