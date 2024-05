Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean turc, administratorul unei firme care se ocupa cu vanzarea de materiale textile, este cercetat pentru evaziune fiscala in forma continuata. In perioada 2017-2020 ar fi introdus in contabilitate facturi de la 72 de firme, fara a face in realitate nicio achizitie, insa a depus actele pentru…

- La data de 20 aprilie polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – IPJ Suceava, au organizat si executat o actiune pe raza municipiilor Falticeni și Suceava pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale privind drepturile de proprietate intelectuala. Astfel, in…

- Un tablou care valoreaza doua milioane de euro care ar fi facut obiectul unei tranzactionari pe piata neagra a fost descoperit de poliștii romani și predat Marii Britanii. Tabloul ar fi fost sustras in noaptea de 14 martie 2020, dintr-o galerie de tablouri din Oxford, Marea Britanie. Descoperirea a…

- V. S. Locuitorii comunei prahovene Balțești au asistat cu sufletul la gura, luni, 11 martie, la descinderile procurorilor care au vizat inclusiv sediul primariei din localitate! A fost o zi in care anchetatorii au facut nu mai puțin de 11 percheziții domiciliare, principalul vizat fiind primarul localitații…

- PERCHEZIȚII in Alba intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de peste 300.000 de lei PERCHEZIȚII in Alba intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de peste 300.000 de lei Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, impreuna cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin, au efectuat miercuri cinci percheziții domiciliare, la adresele unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice, din Caraș-Severin…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul de Investigații Complexe, sub indrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat miercuri opt percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal…

- La data de 6 martie 2024, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul de Investigații Complexe, sub indrumarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au efectuat 8 percheziții domiciliare, in cadrul…