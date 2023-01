Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judiciare au facut simultan perchezitii in Romania, Olanda, Polonia si Germania, la o grupare specializata in trafic international de droguri. Sunt vizati cetateni turci, olandezi, romani si polonezi, anunța News.ro. ”La data de 24 ianuarie 2023, Politia Romana, prin Directia de Combatere…

- Autoritatile judiciare au facut simultan perchezitii in Romania, Olanda, Polonia si Germania, la o grupare specializata in trafic international de droguri. Sunt vizati cetateni turci, olandezi, romani si polonezi. ”La data de 24 ianuarie 2023, Politia Romana, prin Directia de Combatere a Criminalitatii…

- Poliția Romana a anunțat percheziții de amploare simultane in țara noastra și in Olanda, Polonia si Germania, la o grupare specializata in trafic international de droguri. Sunt vizati cetateni turci, olandezi, romani si polonezi.La data de 24 ianuarie 2023, Poliția Romana, prin Direcția de Combatere…

- Autoritatile judiciare au facut simultan perchezitii in Romania, Olanda, Polonia si Germania, la o grupare specializata in trafic international de droguri. Sunt vizati cetateni turci, olandezi, romani si polonezi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politistii de frontiera din cadrul Aeroportului International Henri Coanda au depistat un cetatean sirian, rezident in Olanda, care calatorea din directia Eindhoven si avea in bagajul de mana 26 de tigarete artizanale, care contineau o substanta vegetala, presupusa a fi canabis. In cauza, se deruleaza…

- Cazuri cu care se confrunta patru echipe de polițiști romani fac subiectul unei miniserii produsa de postul de televiziune global AXN. Serialul, intitulat ”Oamenii legii”, va avea premiera in Romania pe 14 noiembrie, ora 18.00 și va fi difuzat de luni pana vineri. Cei opt agenți de poliție prezinta…

- O rețea de falsificatori de bancnote a fost destructurata de polițiști in urma unor razii de amploare care au avut loc luni in noua județe din Romania. Luni, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Trei suspecți au fost reținuți in Germania și ar avea legatura cu asasinatul cu bomba de la Arad din 2021, in care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan. Un cetatean roman, un bosniac si un italian au fost arestati in Germania pentru comiterea de infractiuni circumscrise regimului substantelor explozive,…