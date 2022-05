Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, polițiștii pun in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, in județele Giurgiu, Ilfov și in municipiul București, la domiciliile unor persoane fizice și juridice banuite de savarșirea infracțiunilor de fals intelectual, complicitate la fals intelectual și abuz in serviciu. In fapt,…

- Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție - sserviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 5 au facut percheziții, miercuri, in Capitala și in județele Ilfov și Teleorman, pentru prinderea a doi falși peisagiști care au indus mai multe persoane in eroare, luandu-le banii.…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE INȘELACIUNE, TULBURAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, AMENINȚARE ȘI DEȚINERE ILEGALA DE ARME In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cei ai Secției nr.4 de Poliție Ploiești și cei ai Secției Rurale de Poliție Drajna,…

- *Percheziții la persoane banuite de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu* In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Secția nr. 4 de Poliție Ploiești pun in executare 5 mandate de percheziție domiciliara, intr-un oraș și o comuna din județul Prahova, la…

- In aceasta dimineața, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 5 percheziții, la persoane banuite ca ar fi incasat, nejustificat, fonduri de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, in baza unor angajari fictive de personal. La data de 9 martie…