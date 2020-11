Stiri pe aceeasi tema

- Informații noi despre atacatorul care a ucis patru oameni in centrul Vienei. Potrivit presei straine, barbatul de 20 de ani a fost prins in luna iulie in timp ce incerca sa cumpere muniție din Slovacia. Autoritațile austriece au fost anunțate inca din vara de intențiile tanarului, fiindca acesta nu…

- Timisoreanul Simion Giurca a fost timp de 25 de ani seful biroului de promovare turistica a Romaniei de la Viena, iar acum este seful departamentului de turism al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana. „Adevarul” a vorbit cu el despre atentatul de luni si despre lock-down-ul instituit de…

- Atacatorul de la Viena este un tanar in varsta de 20 de ani care avea la activ o condamnare pentru implicare intr-o organizatie terorista, a declarat ministrul austriac de interne Karl Nehammer pentru agentia APA. Potrivit lui Nehammer, Kujtim Fejzulai, atacatorul ucis de fortele de politie,…

- Președintele Klaus Iohannis condamna ferm atacul terorist care a avut loc, luni seara, la Viena și spune ca Romania este solidara cu Austria. „Vești ingrozitoare de la Viena in aceasta seara. Condamn cu fermitate aceste acte de teroare atroce. Condoleanțele mele familiilor și celor apropiați ai victimelor.…

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite Joe Biden si sotia sa au condamnat atacul terorist de la Viena, informeaza marti DPA, conform agerpres.ro.Donald Trump, ieșire furtunoasa dupa atacul din Viena: 'Aceste atacuri ale raului asupra oamenilor nevinovati trebuie sa inceteze'…

