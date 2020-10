Percheziții în Timișoara și Arad, pentru destructurarea unei grupări care a dat spargeri la săli de jocuri de noroc și o pensiune Cinci tineri din Timișoara și Arad sunt banuiți ca au spart mai multe sali de jocuri de noroc și o pensiune și au furat seifurile pline cu bani. Patru dintre ei sunt reținuți acum. Patru persoane, banuite de furturi de și din case de bani și seifuri au fost reținute pentru 24 de ore in […] Articolul Percheziții in Timișoara și Arad, pentru destructurarea unei grupari care a dat spargeri la sali de jocuri de noroc și o pensiune a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

