Percheziții în Timișoara și Arad, la cinci tineri care au dat spargeri la săli de jocuri de noroc și o pensiune Cinci tineri din Timișoara și Arad sunt banuiți ca au spart mai multe sali de jocuri de noroc și o pensiune și au furat seifurile pline cu bani. Patru dintre ei sunt reținuți acum. Patru persoane, banuite de furturi de și din case de bani și seifuri au fost reținute pentru 24 de ore in […] Articolul Percheziții in Timișoara și Arad, la cinci tineri care au dat spargeri la sali de jocuri de noroc și o pensiune a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tineri din Timișoara și Arad sunt banuiți ca au spart mai multe sali de jocuri de noroc și o pensiune și au furat seifurile pline cu bani. Patru dintre ei sunt reținuți acum, anunța MEDIAFAX.Patru persoane, banuite de furturi de și din case de bani și seifuri au fost reținute pentru…

- Cinci tineri din Timișoara și Arad sunt banuiți ca au spart mai multe sali de jocuri de noroc și o pensiune și au furat seifurile pline cu bani. Patru dintre ei sunt reținuți acum. Patru persoane, banuite de furturi de și din case de bani și seifuri au fost reținute pentru 24 de ore in […] Articolul…

- Așa cum s-a prezis inca de la inceputul pandemiei, criminalitatea din Romania este in creștere. Poliția insa se mișca rapid. Astazi, o rețea care spargea case de schimb valutar, a fost destructurata de poliția din Arad, care a descins in municipiu, dar și in județul vecin, la Timișoara.Patru…

- Trei tineri din Buzau au ajuns in arestul IPJ Gorj ieri sub acuzația de furt. Polițiști din Targu Carbunesti au fost sesizați de un barbat de 33 de ani, administrator al unei societați comerciale din localitate, ca persoane necunoscute au patruns in spațiul sau comercial. Aceștia au sustras suma de…

- Un jaf a avut loc, sambata dimineața, la o sala de jocuri de noroc din Bistrița. Un barbat ar fi amenințat angajatul salii cu un cuțit și ar fi fugit cu bani din casa de marcat. Polițiștii il cauta pe autor, conform Mediafax.Citește și: Traian Basescu INTRA TARE in scandalul fraudelor electorale:…

- Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara este considerat un spital model in gestionarea cazurilor de COVID-19. Din cei peste 1.500 de pacienti care au fost internati cu COVID-19, 1.370 au fost vindecati, iar 141 au murit. Dintre acestia, cinci au fost pacienti sub 50 de ani, fara boli…

- Restaurantele, cafenelele și salile de jocuri de noroc, care iși desfașoara activitatea in interiorul cladirilor, se inchid, de miercuri pana in 15 septembrie, in noua localitați din județul...

- Un barbat din Dambovita s a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de organizare si exploatare de jocuri de noroc frauduloase. Politisti din cadrul Politiei statiunii Costinesti au surprins, in flagrant delict, un barbat de 36 de ani, din judetul Dambovita, in timp ce practica jocuri…