Percheziții în Timiș. Un bărbat cultiva canabis în curtea casei Un barbat de 39 de ani, din Darova, județul Timiș, a fost arestat preventiv, luni, fiind acuzat ca a distribuit canabis in Timișoara. In urma percheziției, de la domiciliul sau au fost ridicate un kilogram de canabis și mai multe plante, pe care le cultiva in curtea casei și la marginea comunei. „Polițiștii Brigazii de […] Articolul Percheziții in Timiș. Un barbat cultiva canabis in curtea casei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

