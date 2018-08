Stiri pe aceeasi tema

- Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare si inscrisuri au fost ridicate de politisti, in urma a 60 de perchezitii domiciliare, efectuate in Alba 11 judete, la persoane banuite de infractiuni economice in domeniul jocurilor de noroc,…

- Procurorii anticoruptie au retinut patru persoane implicate in organizarea clandestina a jocurilor de noroc. Grupul de persoane, contrar prevederilor legislatiei privind organizarea si desfasurarea jocurilor de noroc, fara a fi creat si inregistrat o societate comerciala, a organizat si practicat jocuri…

- 11 perchezitii domiciliare si doua controale economice au loc la persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul deseurilor reciclabile, in judetele Dambovita si Giurgiu. Prejudiciul a fost estimat la 1,2 milioane de euro.

- Politistii IPJ Ilfov au desfasurat, luni dimineata, o actiune in scopul destructurarii unei grupari specializate in evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor, care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 de euro, iar sapte persoane au fost duse la audieri. "Pentru…