Percheziții în Timiș și alte 13 județe într-un dosar mamut de înșelăciune și evaziune fiscală Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun in aplicare luni dimineața 144 de mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de evaziune fiscala și inșelaciune. Acțiunile se desfașoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș și au loc in județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Nasaud, București, Buzau, Cluj, […] Articolul Percheziții in Timiș și alte 13 județe intr-un dosar mamut de inșelaciune și evaziune fiscala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

