Percheziții în Timiș. O nouă fermă de canabis, descoperită de DIICOT (foto) Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat ieri cinci percheziții domiciliare, in județul Timiș, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. Trei mandate de aducere au fost puse in executare. „Din cercetari a reieșit ca trei barbați, in varsta de 25, 28 și 39 de […] Articolul Percheziții in Timiș. O noua ferma de canabis, descoperita de DIICOT (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

