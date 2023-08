Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22.08.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc.Potrivit DIICOT,…

- La data de 05.08.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare…

- Unul dintre liderii celei mai mari rețele de distribuție de cannabis din zona Moldovei a fost prins de polițiști, arata IGPR intr-un comunicat emis miercuri. IGPR anunța ca, in urma a doua acțiuni de prindere in flagrant delict a patru persoane banuite de trafic de droguri, efectuate in 22 martie, polițiștii…

- Ieri, 28 Iunie 2023, procurorii DIICOT Cluj au dispus reținerea a patru inculpați, aceștia fiind banuiți de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fara drept, de operațiuni cu produce susceptibile de a avea efecte psihoactive. „La 28.06.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au condamnat la cinci ani si doua luni de inchisoare un cetatean italian acuzat ca a vandut cocaina in Bucuresti si in Caracal cu 100 de euro gramul. In acelasi dosar a fost condmanata la patru ani de inchisoare si o tanara din Caracal, Olt. La inceputul lunii septembrie…

- ''In aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova pun in executare 7 perchezitii, in judetele Ilfov si Giurgiu, dar si in municipiul Bucuresti, la sediile unor societati comerciale. Sase mandate de…

- Anchetatorii fac marți percheziții in mai multe orașe din Romania in cadrul unui dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, obținerea ilegala de fonduri și inșelaciune. In dosar este vorba despre fraude cu fonduri garantate de stat pentru IMM-uri. Marți, polițiștii Serviciului de Investigare…

- Sase persoane au fost arestate intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, in forma continuata, instrumentat de procurorii Serviciului Teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), se arata…