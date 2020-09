Percheziţii în România şi Marea Britanie la proxeneţi care foloseau metoda ''loverboy'' Procurorii DIICOT au efectuat 23 de perchezitii in judetele Ilfov, Calarasi si Caras-Severin in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari care exploata sexual tinere pe teritoriul Scotiei prin metoda "loverboy".



Simultan, in Marea Britanie au fost efectuate 9 perchezitii pentru prinderea unor membri ai acestei grupari.



Conform DIICOT, incepand cu anul 2009, in Bucuresti si Ilfov s-a constituit un grup infractional organizat format din 28 de persoane, care a desfasurat activitati de racolare a unor tinere minore, provenite din medii defavorizate, familii cu venituri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 32 perchezitii domiciliare, din care 23 in Romania, pe raza judetelor Ilfov, Calarasi si Caras Severin, si 9 in Marea Britanie, intr o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism si spalare…

- O grupare de proxeneti care acționa in Marea Britanie, cu tinere racolate in Romania prin metoda „loverboy”, a fost destructurata la Iași. Proxenetii luau banii obținuți de fete și cumparau locuințe sau mașini de lux, anun'[ MEDIAFAX.Procurorii DIICOT Iași și polițiștii au facut, marți, patru…

- Procurorii DIICOT din Bacau au desfasurat, in ultima saptamana, trei actiuni de amploare pentru destructurarea unei grupari de contrabandisti de tigari, din care fac parte si cetateni din Republica Moldova, fiind confiscate peste 45.000 de pachete de tigarete, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Procurorii DIICOT din Bacau au desfasurat, in ultima saptamana, trei actiuni de amploare pentru destructurarea unei grupari de contrabandisti de tigari, din care fac parte si cetateni din Republica Moldova, fiind confiscate peste 45.000 de pachete de tigarete. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat marti 15 perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Arges, Ilfov si Calarasi, intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave (accesare credite…

- Procurorii DIICOT au efectuat un numar de 15 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arges, Ilfov si Calarasi, intr un dosar de inselaciune.La data de 30.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura…