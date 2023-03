Polițiștii și procurorii au facut șapte percheziții domiciliare in Ramnicu Valcea, la cererea autoritaților judiciare americane, fiind vizat un grup infracțional organizat care ar fi comis zeci de furturi in SUA de la persoane in varsta, care erau deposedate, uneori prin violența, de bijuterii și bani. Potrivit IGPR, polițiștii și procurorii DIICOT au facut marți […] Articolul Percheziții in Romania la persoane banuite ca au furat bijuterii și bani de la batrani in SUA a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .