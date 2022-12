Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Turceni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, efectueaza marti dimineata trei percheziții domiciliare, in municipiul Ploiești, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Banuiții…

- Tanarul in varsta de 20 de ani care a furat un sac cu bani din mașina Poștei Romane ascunsese o parte din bani in soba din locuința sa din București. Poliției Orașului Chitila, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au efectuat o percheziție domiciliara, la imobilul din București,…

- Acțiune de amploare a DIICOT, in aceasta dimineața. Sunt emise 300 de mandate de percheziții, in urma carora 400 de persoane vor fi duse la audieri. Au loc, simultan, peste 50 de operațiuni ce vizeaza grupari specializate in trafic de droguri, trafic de persoane și criminalitate informatica, printre…

