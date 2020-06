Stiri pe aceeasi tema

- Botosani, 13 iun /Agerpres/- Politistii din Botosani, in colaborare cu cei din judetul Arad, au efectuat perchezitii la mai multe locuinte din judetul Botosani, dar si in Penitenciarul Arad, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu.…

- Politistii din Botosani, in colaborare cu cei din judetul Arad, au efectuat perchezitii la mai multe locuinte din judetul Botosani, dar si in Penitenciarul Arad, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, perchezitiile…

- Politistii ieseni au desfasurat 14 perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru inselaciune, 11 persoane fiind retinute pentru 24 de ore,iar ulterior 6 dintre acestea au fost arestate preventiv, anunța news.ro.”La data de 16 aprilie 2020, politistii Serviciului…

- Polițiștii ieșeni au desfașurat 14 percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru inșelaciune. 11 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. La data de 16 aprilie 2020, politistii Serviciului de Investigații Criminale Iași și Secției nr. 2 Poliție Rurala…

- In urma depistarii, prejudiciul creat a fost recuperat in proporție de 90%. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Secției 8 Poliție Rurala Huedin, au identificat o femeie in varsta de 28 de ani, din comuna Jucu, banuita de comiterea infracțiunii de inșelaciune prin…

- Polițiștii clujeni au identificat și depistat o femeie din comuna Jucu banuita de comiterea mai multor inșelaciuni prin metoda Accidentul. In urma depistarii, prejudiciul creat a fost recuperat in proporție de 90%. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Secției 8 Poliție…

- Polițiștii clujeni au identificat și depistat o femeie banuita de comiterea mai multor inșelaciuni prin metoda Accidentul. In urma depistarii, prejudiciul creat a fost recuperat in proporție de 90%. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Secției 8 Poliție Rurala Huedin,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au finalizat ieri cel mai amplu dosar de inselaciune din ultimii ani. Nu mai putin de 14 persoane, jumatate incarcerate in diverse penitenciare din tara, au fost trimise in judecata pentru fapte de inselaciune pentru un prejudiciu imens. Peste 200.000…