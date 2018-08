Intr-un comunicat al Politiei de Frontiera se arata ca, la inceputul acestui an, sub coordonarea DIICOT - Biroul Teritorial Satu Mare, a inceput monitorizarea unei grupari formate din peste 50 de persoane, cetateni romani si ucraineni, specializata in contrabanda cu tigari de provenienta extra-comunitara.

Gruparea era foarte bine organizata, fiecare membru avand roluri precise in trecerea tigarilor peste frontiera, transportul si depozitarea acestora in diferite locuri si comercializarea lor.

Pe perioada monitorizarii, s-au confiscat de la membrii gruparii, in urma unor actiuni…