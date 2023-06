Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: PERCHEZIȚII in Alba, Arad și alte doua județe la suspecți de contrabanda cu țigari. Opt persoane reținute Polițiștii au reținut opt persoane dupa percheziții derulate luni in Arad, Alba, Maramureș și Suceava, la suspecți de contrabanda cu țigari. Au fost confiscate țigarete in valoare de peste…

- In aceasta dimineața, se efectueaza percheziții intr-un caz de evaziune fiscala in domeniul resurselor minerale, in județul Arad. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz, efectueaza 6 percheziții intr-un caz de evaziune fiscala in domeniul…