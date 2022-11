Percheziții în patru județe, inclusiv în Timiș. Zece persoane arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri FOTO Zece persoane au fost arestate preventiv, iar alte doua au fost plasate in arest la domiciliu pentru trafic de droguri, a decis vineri Tribunalul Iași. Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Iași au facut joi 18 percheziții domiciliare in județele Iași, Neamț, Galați și Timiș intr-o cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor […] Articolul Percheziții in patru județe, inclusiv in Timiș. Zece persoane arestate preventiv intr-un dosar de trafic de droguri FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

