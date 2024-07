Stiri pe aceeasi tema

- Mascații de la Serviciul de Informații și Securitate (SIS), impreuna cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfașurat joi percheziții in Parlamentul Republicii Moldova. Acțiunile se desfașoara in cadrul unui dosar pentru tradare de patrie, vizat fiind…

- Serviciile britanice de informatii au prezis ca Rusia isi va continua avansul tactic in urmatoarele saptamani, in ciuda capacitatilor operationale globale limitate, potrivit unei analize a serviciilor de informatii ale Ministerului Apararii din Regatul Unit privind razboiul ruso-ucrainean, scrie Ukrainska…

- Ieri, un taximetrist aflat sub influența alcoolului a lovit o mașina in timp ce efectua o manevra de mers inapoi, pe o strada din Bistrița. „La data de 15 iulie a.c., in urma intervenției la un accident rutier soldat cu pagube materiale, polițiștii Biroului Rutier Bistrița s-au sesizat din oficiu și…

- Microfoane, spionaj informatic, telefoane ascultate. In Franța, spionii, in special, din cadrul serviciilor interne si externe, au inmultit formele de intruziune, potrivit raportului anual publicat de Comisia Nationala pentru Controlul Tehnicilor de Informatii (CNCTR). Conform raportului, 24.000 de…

- The Insider anunța ca a obținut acces la corespondența Telegram a fostului șef al Statului Major al Republicii Moldova, Igor Gorgan, cu curatorul sau GRU, colonelul Alexei Makarov. Astfel, conform publicației internaționale, Gorgan a raportat in mod regulat despre situația politica interna din țara…

- Un cetațean ucrainean a fost reținut pentru 24 de ore pentru trafic de influența, anunța sambata procurorii DNA. Aceata ar fi fost prins in flagrant in timp ce oferea unei persoane 20.000 de dolari, pentru ca aceasta sa intervina pe langa vameși.

