- Procurorii DNA si ofiterii Directiei Generale Anticoruptie fac, marti, mai multe perchezitii intr-un dosar in care sunt cercetate posibile fapte de coruptie si in care este vizat primarul din Campia Turzii, Dorin-Nicolae Lojigan.

- Procurorii DNA fac noi perchezitii marti dimineata in dosarul de coruptie al presedintelui Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu. DNA a extins urmarirea penala in acest caz, potrivit Digi24.

- Percheziții sunt in desfașurare și la Iulian Iacomi, primarul din Lehliu (județul Calarași) și la mai multe firme de construcții. Sunt vizate fapte de corupție in legatura cu atribuirea unor contracte de lucrari. Ambele percheziții au loc in dosarul președinteleui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu. Procurorii…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat, luni, destructurarea unui grup subversiv care convocase un eveniment public in capitala Kiev cu scopul de a rasturna autoritatile civile si militare si de a prelua controlul asupra cladirii Radei Supreme (Parlamentul tarii), informeaza EFE, potrivit…

- Guvernul de la Chișinau a aprobat, pe 26 iunie, regulamentul de funcționare a Consiliului Teritorial Antiterorist (CTA) – o structura subordonata Serviciului de Informații și Securitate (SIS), care poate fi creata la nivel local, in cazul apariției unei situații de criza terorista. Proiectul a fost…

- Procurorii DNA au facut perchezitii, in aceasta dimineata, la sediul IPJ Cluj. Potrivit stiripesurse, cel vizat de ancheta ar fi chiar seful IPJ Cluj, chestorul Mihai Rus, care ar fi rulat prin municipiul Cluj cu viteza de aproximativ 120 km la ora. El ar fi fost oprit de politie, iar imediat acesta…

- Republica Moldova are susținerea Cehiei in procesul de aderare la Uniunea Europeana, asigurarea fiind facuta de președintele Senatului ceh, Milos Vystrci, in timpul intrevederii de la Chișinau cu președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu.