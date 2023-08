Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri din Targu Jiu a fost retinut de catre politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice sub acuzatia de evaziune fiscala in domeniul constructiilor. In urma unor perchezitii facute la domiciliul afaceristului si la punctele de lucru ale firmei conduse de acesta, anchetatorii au…

- Polițiștii au efectuat, joi dimineața, 15 perchezitii in judetul Gorj, intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt vizate trei firme de pompe funebre, informeaza Poliția Romana.In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca reprezentanții celor trei societați comerciale din județul Gorj, care au…

- Polițiștii gorjeni efectueaza joi, 22 iunie 2023, 15 percheziții domiciliare, la sediile sociale, punctele de lucru și domiciliile administratorilor a trei societați comerciale, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala.

- Polițiștii din Gorj fac joi dimineața 15 percheziții la sediile sociale, la punctele de lucru și la domiciliile administratorilor a trei firme din domeniul pompelor funebre intr-un dosar de evaziune fiscala.Potrivit IPJ Gorj, din cercetari s-a stabilit ca reprezentanții celor trei firme din județul…

- Polițiștii gorjeni au efectuat marți, 20 iunie, mai multe percheziții domiciliare la un om de afaceri din Targu Jiu, proprietarul unui restaurant, acuzat de comiterea infracțiunii de evaziune fiscala.

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Prahova pun in executare 7 percheziții, in județele Ilfov și Giurgiu, dar și in municipiul București, la sediile unor societați comerciale. 6 mandate de aducere…

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova pun in executare 7 perchezitii, in judetele Ilfov si Giurgiu, dar si in municipiul Bucuresti, la sediile unor societati comerciale.6 mandate de aducere…

- Polițiștii au descins, marți-dimineața, 23 mai 2023, la 28 adrese din Olt , Giurgiu, Ilfov și București, efectuand percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala instrumentat de parchetul de pe langa Tribunalul Olt. Prejudiciul ar depași 6 milioane lei