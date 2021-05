Stiri pe aceeasi tema

- „In aceasta dimineața, incepand cu ora 06:00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt efectueaza 15 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor cabinete medicale și unor unitați administrativ-teritoriale, intr-un…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Olt fac miercuri dimineata 15 perchezitii la domiciliile unor persoane si sediile unor cabinete medicale si ale unor unitati administrativ-teritoriale, intr-un dosar penal vizand infractiunile de fals material in inscrisuri oficiale…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Olt efectueaza, in aceasta dimineața, 15 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor cabinete medicale și unor unitați administrativ-teritoriale, intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Mai multe percheziții au loc, luni, la persoane și firme de transport banuite ca vindeau teste Covid-19 cu rezultat negativ falsificate. Conform poliției din Giurgiu, firmele verificate iși desfașoara activitatea in zona garii Filaret din Capitala. Acestea efectueaza transporturi internaționale de…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges efectueaza, joi, 38 de perchezitii domiciliare in patru judete, la suspecti de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, care ar fi angajat fictiv 68 de persoane. Potrivit unui comunicat al…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Costești, efectueaza 38 de percheziții domiciliare in județele Argeș, Olt, Valcea și Gorj. Sunt vizate sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de…

- Un numar de 11 percheziții sunt in derulare, in mai multe județe, la persoane banuite ca ar fi desfașurat activitați directe de producere de țigarete și comercializarea tutunului și produselor din tutun, cu incalcarea normelor prevazute de Codul Fiscal. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- La data de 16 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla, au pus in executare un numar de 4 mandate de percheziție domiciliara,…