- ”Astazi, 2 noiembrie 2022, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Bacau, pun in aplicare 33 de mandate de perchezitie domiciliara in judetele Neamt, Brasov,…

- Procurorii DNA fac, marti, perchezitii la Primaria Otopeni, judetul Ilfov, intr-un dosar care vizeaza fapte de coruptie in legatura cu derularea unor contracte de executie a unor lucrari. Prejudiciul ar fi de peste 35 de milioane de lei. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia…