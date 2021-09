Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti efectueaza miercuri dimineata 64 de perchezitii domiciliare, in judetele Mehedinti, Dolj si Caras-Severin, la persoane banuite de fals privind certificatele de vaccinarea anti-COVID-19. Actiunea se deruleaza sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, in cauza fiind efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic si uz de fals, precizeaza IPJ Mehedinti. Din cercetari a reiesit ca, in perioada…