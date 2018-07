Percheziții în județul Cluj pentru destructurarea unei grupări specializate în infracțiuni economice Joi dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara și procurorii D.I.I.C.O.T. — Structura Teritoriala Timișoara au efectuat cinci percheziții domiciliare, fiind puse in executare 9 mandate de aducere pe raza județelor Timiș, Cluj și Constanța. Perchezițiile au fost efectuate in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari fața de 9 persoane, cu varste cuprinse intre 36 și 57 de ani, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala și spalare de bani. In fapt,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

