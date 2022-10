Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane suspectate de trafic de minori sunt cercetate sub coordonarea procurorilor DIICOT Serviciul Teritorial Galati. Suspectii ar fi exploatat mai multe minore pe care le-au obligat sa practice prostitutia, insusindu-si peste 400.000 de euro.Potrivit IPJ Galati, miercuri, politistii…

- O noua etapa a anchetei de trafic, inclusiv in județul Alba: Unde se va desfașura O noua etapa a anchetei de trafic, inclusiv in județul Alba: Unde se va desfașura Miercuri 12 octombrie se va desfașura o noua faza a anchetei origine – destinație, pe toata rețeaua de drumuri naționale și autostrazi din…

- In urma celor 35 de percheziții domiciliare efectuate pe 5 octombrie de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj, in municipiile Turda, Campia Turzii și comuna Mihai Viteazu, județul Cluj și in județul Maramureș, au fost indisponibilizate…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, impreuna cu polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia efectueaza 35 de percheziții domiciliare, in județele Alba și Cluj, intr-un dosar…

- Zeci de PERCHEZIȚII in Alba și mai multe judete, la persoane banuite de trafic de droguri. 150 de persoane, duse la audieri Zecii de PERCHEZIȚII in Alba și mai multe judete, la persoane banuite de trafic de droguri. 150 de persoane, duse la audieri In cursul dimineții de miercuri, 5 octombrie, au loc…

- Nu mai puțin de 85 de percheziții au loc in ziua de miercuri in mai multe locuri din județul Suceava. Anchetatorii vizeaza destructurarea unor rețele de traficanți de material lemnos, iar din informațiile pe care le deținem sunt vizate și mai multe ocoale silvice. Acțiunea este una la scara mai ...

- La data de 28 septembrie a.c., Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pune in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Bucuresti…