Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov fac joi dimineata patru perchezitii in localitatea ialomiteana Movilita, in cazul mai multor furturi din autoturisme care au avut loc in zona Padurii Pustnicu, patru persoane fiind duse la audieri, transmite News.ro . Suspectii au sustras sume de bani si carduri bancare din masini…

- Politistii din Craiova au efectuat perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de comiterea mai multor fapte de furt din locuinta. Fata de o femeie de 36 de ani, din localitate, a fost luata masura arestarii preventive pentru o perioada de ...

- Polițiștii din Bihor, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 16 percheziții domiciliare, la persoane banuite ca ar fi sustras poșete de lux in valoare de peste 160.000 de euro. Cinci persoane au fost reținute, ulterior patru dintre acestea fiind arestate preventiv,…

- Politistii romani au efectuat noua perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Prahova, Ialomita si Ilfov, pentru depistarea unor cetateni banuiti de furt in grup organizat pe teritoriul Germaniei. Potrivit unui comunicat transmis joi de IGPR, descinderile, realizate cu sprijinul Institutului…

- 40 de mii de lei și 1,5 kilograme de aur au confiscat ieri polițiștii de la persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani . Mascații au descins la 30 de adrese atat din Gorj cat și din alte patru județe dar și municipiul București. Șase persoane au fost duse la audieri la sediul Inspectoratului…

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si alte patru judete intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarilor de servicii de consultanta. Potrivit unui comunicat transmis…