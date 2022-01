Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au efectuat, astazi, șase percheziții domiciliare la persoane banuite de contrabanda cu produse accizabile. In baza autorizatiilor…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice - I.P.J Timiș au desfașurat joi, 13 ianuarie, șase percheziții domiciliare la persoane banuite de contrabanda cu produse accizabile.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au efectuat șase percheziții domiciliare la persoane banuite de contrabanda cu produse accizabile. Azi, in baza autorizatiilor emise…

- La sfarșitul saptamanii trecute, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare șase mandate de percheziție domiciliara in localitațile Ocna Șugatag, Barsana și Breb, in cadrul unui dosar penal, avand ca obiect savarșirea de infracțiuni prev. de art. 270, alin. 3,…

- Marți, 14 decembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel București, (au pus) in aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliara, la domiciliile unor persoane banuite de spalare a banilor, in…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au identificat un depozit clandestin cu țigari de contrabanda in municipiul Baia Mare. „Astfel, in cadrul cercetarilor privind savarșirea infracțiunii prev. de art. 270, alin.…

- Astazi, 24 noiembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 6 perchezitii domiciliare, toate in județul Alba, in cadrul unui dosar penal privind infracțiuni…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, desfasoara cercetari in cazul unui dosar penal ce vizeaza comiterea infractiunii de fals intelectual, a informat, joi,…