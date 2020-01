Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Percheziții de amploare intr-un caz de falsificare de bani și inșelaciune in județele Alba și Sibiu! 9 mandate de aducere pentru o grupare care ar fi falsificat peste 2.000 de euro pentru a cumpara animale Percheziții de amploare intr-un caz de falsificare de bani și inșelaciune in județele…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, efectueaza marti, 21 ianuarie, un numar de 13 perchezitii in judetele Alba si Sibiu.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza 102 perchezitii domiciliare si pun in aplicare 15 mandate de aducere, in Bucuresti si 25 de judete, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.0000 de euro prin infractiuni de fals si de…

- Ieri, 9 decembrie 2019, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 54 de ani, din Daia Romana, județul Alba, care este cercetat pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. In…

- Ofiterii antidrog au in plina desfasurare 38 de perchezitii domiciliare in Braila, Galati si Bucuresti, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunii de trafic de droguri de mare risc, potrivit IPJ Braila. Politistii din cadrul BCCO Galati – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- Trei barbati din Braila, retinuti pentru trafic si consum de cocaina, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Galati, au fost arestati preventiv 30 de zile pentru trafic si consum de droguri de mare risc. Potrivit unui comunicat de presa…

- Politistii din Giurgiu si Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, efectueaza, miercuri, patru perchezitii la trei societati comerciale din Bucuresti si judetul Ilfov despre care exista banuiala ca ar fi pus in circulatie insecticide si produse de igiena personala contrafacute.…