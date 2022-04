Percheziții în două județe din țară, într-un dosar privind CONTRABANDA cu țigări Potrivit sursei citate, 4 percheziții au loc in localitatea Arbore, județul Suceava, 3 in municipiul Lugoj și una in comuna Costeiu, județul Timiș, unde exista probe ca ar fi deținute țigarete, provenite din contrabanda.Acțiunea se desfașoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș și are ca scop destructurarea unei grupari, care ar fi acționat pentru comiterea de infracțiuni pe linie de contrabanda.Din cercetarile efectuate pana in prezent, a rezultat ca țigaretele netimbrate ar fi fost deținute in localitatea Arbore, județul Suceava, ulterior, fiind transportate in localitatea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

