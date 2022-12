PERCHEZIȚII în Dej. Hoți de hârtie, reținuți – FOTO Ieri, in jurul orei 06.00 polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, cu sprijinul jandarmilor au pus in aplicare 5 mandate de percheziție domiciliara la locuințele a 5 barbați, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat in forma continuata. Cei in cauza, sunt banuiți ca in perioada 12 iunie a.c. – 8 august a.c., ar fi sustras din depozitul unei societații comerciale, din municipiul Dej, mai mulți paleți cu produse de hartie in valoare de peste 220.000 de lei. Cercetarile derulate de polițiști au condus la identificarea autorilor, iar la data de 13 decembrie, patru dintre… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii valceni au inceput, marți, 23 de perchezitii in Valcea și in Capitala, intr-un dosar in care administratorul unui hotel este suspectat ca a decontat masa și cazare unor cetațeni ucraineni, declarand un numar mai mare de persoane decat cel real, scrie Agerpres.Au fost facute 22 de percheziții…

- Doi barbați au fost reținuți, ieri, in urma a patru percheziții efectuate in comuna doljeana Unirea, pentru comiterea infracțiunii de contrabanda. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dolj au efectuat 4 perchezitii in comuna Unirea, sub supravegherea unui procuror din cadrul…

- Doi barbati suspectați ca au intrat intr-o sala de jocuri din municipiul Sfantu Gheorghe, de unde au sustras aproximativ 5.000 de lei, au fost retinuti de politisti, informeaza Agerpres , care preia informații furnizate de IPJ Covasna. Jaful a avut loc in noaptea de 5 spre 6 noiembrie, la ora 5.00.…

- ACUM, Percheziții in Dambovița și Prahova , polițiștii din cadrul Poliției orașului Valenii de Munte pun in executare 10 mandate de percheziție domiciliara, 6 in județul Prahova și 4 in județul Dambovița la persoane banuite de furt calificat din societați comerciale. 4 persoane vor fi aduse la sediul…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Lugoj au reținut pentru 24 de ore, doi barbați, in varsta de 22 și 24 de ani, banuiți de furt calificat in forma continuata. „In fapt, in nopțile de 21/22 octombrie, 22/23 octombrie și 23/24 octombrie, cei doi tineri ar…

- Politistii si procurorii DIICOT din Cluj au confiscat 21 de grame de CMC (un drog cu efecte psihostimulante), in urma a doua perchezitii efectuate la persoane banuite de trafic de droguri, in Cluj-Napoca și Bistrița. „La data de 24 octombrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Un angajat al Poliției de frontiera și directorul filialei Cantemir a IS ”Centrul de pregatire a specialiștilor pentru Armata Naționala” au fost reținuți de ofițerii CNA, intr-un dosar de trafic de influența, corupere pasiva și fals in acte publice. Aceștia sint banuiți ca ar fi luat mita in valoare…

- V. S. Un barbat din comuna prahoveana Varbilau este cercetat de polițiștii prahoveni pentru furt calificat și evadare, dupa ce a parasit arestul la domiciliu și a plecat la furat, intr-o alta comuna. IPJ Prahova a transmis printr-un comunicat de presa ca, ”la data de 10 octombrie a.c., in jurul orei…