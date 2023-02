Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții domiciliare la persoane banuite de inșelaciune, uz de fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata și fals in declarații [video width="848" height="480" mp4="https://www.gazetadambovitei.ro/wp-content/uploads/2023/02/VID-20230222-WA0002.mp4"][/video] In aceasta dimineața, 22 februarie,…

- Politistii au descins, marți, la 24 de adrese din judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela societatile de asigurari. 30 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din…

- Percheziții in Dambovița, Prahova, Ilfov, Hunedoara și București la societați și persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice pun in executare 15 mandate de percheziție…