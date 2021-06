Stiri pe aceeasi tema

- Membrii grupului sunt banuiți de savarșirea infracțiunilor de proxenetism, spalare a banilor și camatarie. Aceștia ar fi fost implicați in activitați de proxenetism pe relația Romania-Germania-Austria, dar și in oferirea de bani cu camata.Sumele de bani obținute din activitatea infracționala ar fi fost…

- Joi dimineata, politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanta, efectueaza 44 de perchezitii domiciliare, in judet, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat.

- Procurorii DIICOT și cei de la Combaterea Crimei Organizate efectueaza 44 de percheziții domiciliare la membrii clanului Raim, din Mangalia. Aceștia sunt acuzați de proxenetism, spalare de bani și camatarie. ”In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au acționat, miercuri dimineața, intr-un dosar de proxenetism și trafic de minori, in cadrul mai multor percheziții derulate in cea mai mare parte in comunitatea…

- Procurorii de la Parchetul Judecatoriei Turda, care instrumenteaza dosarul in care este cercetata și Ancuța Carcu, a pus sechestru pe bijuteriile și banii acesteia. Peste 10.000 de euro au fost ridicați de la bistrițeanca. Potrivit clujust.ro , procurorul a pus sechestru asigurator asupra sumelor de…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata 16 suspecti, acestia fiind acuzati de mai multe infractiuni, printre care tentativa la omor calificat, violenta, camata, santaj si proxenetism, primind ajutor de la un politist din Serviciul Antidrog. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii…

- Trei persoane din Cluj au fost reținute pentru 24 de ore, fiind banuite de trafic de droguri, de persoane și prostituție. Porcurorii DIICOT au facut 11 percheziții in Cluj, Satu Mare, Arad și Baia Mare. Procurorii DIICOT impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj au…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Cluj, au efectuat 11 percheziții domiciliare, la locuințele unor persoane banuite de trafic de persoane, proxenetism, trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse, știind…