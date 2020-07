Percheziţii în Constanţa la proxeneţi care traficau minori Procurorii DIICOT au efectuat 13 perchezitii domiciliare in judetul Constanta intr-un dosar in care mai multe persoane sunt acuzate ca au recrutat minori, in scopul exploatarii acestora prin obligarea la practicarea prostitutiei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, opt persoane au fost retinut in acest caz pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si proxenetism, urmand sa fie prezentate Tribunalului Constanta, miercuri, cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. In cauza s-a stabilit faptul ca, in perioada 2019 - 2020, inculpatii au recrutat si adapostit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

