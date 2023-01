Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni au efectuat descinderi matinale in cinci locații din centrul și sudul R. Moldova, astazi, 19 ianuarie 2023. In rezultat sunt documentați doi barbați, banuiți in organizarea migrației ilegale și…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni au efectuat descinderi matinale in cinci locații din centrul și sudul R. Moldova, astazi, 19 ianuarie 2023. In rezultat sunt documentați doi barbați, banuiți in organizarea migrației ilegale și…

- Cinci percheziții domiciliare in cadrul unui dosar penal privind organizarea migrației ilegale au avut loc joi, 19 ianuarie, in locații din centrul și sudul Republicii Moldova, de catre polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni, scrie Realitatea.md.…

- Trei moldoveni originari din Otaci, raionul Ocnita, sunt cercetati de oamenii legii pentru organizarea migratiei ilegale. Potrivit Procuraturii, banuitii ajutau cetațeni ai Ucrainei sa intre pe teritoriul tarii noastre. Activitatea grupului infractional a inceput in vara.

- Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului de Informații Și Securitate (SIS), in cadrul unei echipe comune de investigații cu Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), au reținut trei barbați din R. Moldova banuiți de facilitarea…

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Sud, de comun cu polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Sud, au reținut marți, 29 noiembrie, doua persoane banuite de organizarea migrației ilegale pentru mai mulți cetațeni…

- Un cetațean al Ucrainei a fost trimis pe banca acuzaților, suspectat de organizarea migrației ilegale. Acesta a primit statut de invinuit, iar dosarul sau a fost trimis spre examinare judecatorilor.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, au ridicat, vineri, cantitați importante de droguri in u