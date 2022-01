Percheziții în cazul suspecților care au sechestrat trei oameni în propria casă și le-au furat mașina și 20.000 de euro Barbații care s-au dat drept polițiști și au furat din casa unei familii din Popești-Leordeni 20.000 de euro și, dupa ce au legat cele trei persoane din imobil, au plecat cu mașina acestora, au fost identificați. Polițiștii fac marți dimineața mai multe percheziții in acest dosar. Polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale și polițiștii […] The post Percheziții in cazul suspecților care au sechestrat trei oameni in propria casa și le-au furat mașina și 20.000 de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Politistii efectueaza marți dimineata 11 perchezitii in Bucuresti si Ilfov și pun in executare 3 mandate de aducere in cazul suspecților care au legat pe 12 ianuarie trei membri ai unei familii din Popești Leordeni in propria casa și au furat 20.000 de euro, anunța Poliția Romana, intr-un comunicat.…

- Barbații care s-au dat drept polițiști și au furat din casa unei familii din Popești-Leordeni bunuri in valoare de 20.000 de euro și, dupa ce au legat cele trei persoane din imobil, au plecat cu mașina acestora, au fost identificați. Polițiștii fac marți dimineața mai multe percheziții in acest dosar.

