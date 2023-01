Percheziții în Capitală și în mai multe județe, la suspecți de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul în dosar Oamenii legii fac, miercuri dimineața, percheziții in șase județe, dar și in Capitala, la persoane banuite de evaziune fiscala. Din cate a anunțat IGPR, polițiștii fac 18 perchezitii, in judetele Mureș, Cluj, Alba, Ilfov, Prahova și Galați și in municipiul București, la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala. „Activitatile sunt coordonate de Directia de […] The post Percheziții in Capitala și in mai multe județe, la suspecți de evaziune fiscala. Cat e prejudiciul in dosar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții de amploare in Cluj și alte 5 județe, miercuri dimineața, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – I.G.P.R. si prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș. In aceasta dimineata, politistii efectueaza 18 perchezitii, in judetele Mureș,…

- Sunt perchezitii in desfasurare, la ora 9:00, in Bucuresti si in judetele Mures, Cluj, Alba, Ilfov, Prahova si Galati. Politistii au descins la domiciliile a 18 persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul in acest caz se apropie de un milion si jumatate de lei. Potrivit IPJ Mures, din cercetari…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Mures, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane ( I.G.P.R. ) si prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, miercuri dimineata,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau, fac 32 de percheziții domiciliare, in aceasta dimineața, in județele Argeș, Harghita, Galați, Constanța, Ialomița, Dambovița, Valcea, Mureș, Alba, Bihor, Ilfov și in municipiul…

- In aceasta dimineața se efectueaza percheziții de amploare in București și in patru județe, printre care și Dambovița, in urma unor achiziții fictive, in valoare de peste 10 milioane de lei. Polițiștii fac 15 percheziții in Capitala și in județele Dambovița, Prahova, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar…

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR . Vor fi puse in aplicare și 9 mandate de aducere. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2018 – 2022, persoanele…

- Polițiștii din Prahova efectueaza, joi, percheziții in București și in alte patru județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit anchetatorilor suspecții inregistrau achiziții fictive la firmele pe care le administreaza. Prejudiciul in acest dosar se ridica la suma de 10 milioane de lei,…