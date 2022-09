Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece perchezitii au loc joi in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu, Ialomita, Galati si Sibiu, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul estimat fiind de 2 milioane de lei, in care 11 persoane urmeaza sa fie duse la audieri. In fapt, o firma fantoma a emis mai multe facturi catre…

- Noua perchezitii au loc miercuri dimineata, in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala, vizate fiind firme care au vandut telefoane mobile. Poliția susține ca, in perioada 2019 – 2021, opt firme ar fi efectuat livrari de telefoane mobile, pe tot teritoriul țarii, fara a inregistra veniturile…

- Noua persoane au fost retinute in urma unor perchezitii facute de politisti in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune si fals. In total, 20 de persoane sunt suspectate ca au vandut, la 70 de victime, telefoane mobile la preturi intre 3.000 si 6.000 de lei, predand de fapt o replica a unor astfel de…

- Polițiștii din București au efectuat, ieri, mai multe percheziții, in Sectorul 5, la persoane banuite ca ar fi vandut telefoane contrafacute. Rețeaua a reușit sa pacaleasca cel puțin 70 de oameni prin vanzarea unor telefoane similare cu produsele originale, dar care erau contrafacute. Politisti din…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au descins miercuri dimineața la trei adrese din București, Ilfov și Prahova. Perchezițiile…

- In aceasta dimineața, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, vor pune in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul…

- Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in Capitala, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de inselaciune, cu 230 de biciclete,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza, joi, peste 40 de perchezitii in Bucuresti si in alte sapte judete intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut ilegal fonduri din programul „Start UP Nation”. „Astazi, 30 iunie, polițiștii Direcției…