Percheziții în Călărași. Bărbat reținut, după ce polițiștii au găsit în casa lui mercur Au fost efectuate percheziții intr-o locuința din județul Calarași, in urma carora un barbat a fost reținut pentru 24 de ore. In casa acestuia a fost descoperita o sticla de 500 ml, in care se afla o substanța argintie. Din primele informații, acolo era o cantitate semnificativa de mercur. Mercur gasit in casa unui roman […] The post Percheziții in Calarași. Barbat reținut, dupa ce polițiștii au gasit in casa lui mercur appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

