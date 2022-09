Percheziții în București și trei județe: Credite de milioane de lei, obținute cu documente falsificate Joi dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza 7 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Calarași, Dambovița și Ilfov, la domiciliile unor persoane banuite de inșelaciune, inșelaciune cu consecințe deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata și fals in declarații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 14 septembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel București, pun in aplicare 15 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Fii la…

- Sapte perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in judetele Ilfov si Buzau, intr-un dosar de inselaciune, spalare de bani si folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea, in care prejudiciul este de 2 milioane de lei. Fii la curent cu cele mai…

- Polițiștii din Capitala efectueaza percheziții in toate sectoarele din Bucureși și in Ilfov la samsari de telefoane de lux. Doi barbați, liderii gruparii, au inființat mai multe societați prin intermediul carora achiziționau telefoanele și ulterior le revindeau fara a fi inregistrate și fara a plati…

- Patruzeci de persoane au fost duse la audieri, dupa percheziții in București, Prahova și Calarași, intr-un caz de evaziune fiscala și delapidare comise pe o perioada de 4 ani. Prejudiciul este de aproape 1 milion de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Joi, 4 august, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitați Economice Dambovița au efectuat 20 de percheziții domiciliare, in județele Dambovița, Argeș, Teleorman, Olt și in municipiul București. Fii la…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman -Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare luni 5 mandate de perchezitie domiciliara si 3 mandate de aducere, in judetele Teleorman, Ilfov si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal de inselaciune aflat in…

- Un fost ofițer de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Capitalei a fost reținut de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mita și trafic de influența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, și Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor au declanșat o acțiune comuna de control a activitații de comercializare en-gros a legumelor, fructelor și produselor agroalimentare in 17 centre comerciale și puncte…