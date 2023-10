Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in mai multe judete, la persoane suspectate ca au folosit 160 de carti de identitate false si peste 70 de documente reale pentru a contracta credite online, provocand un prejudiciu de peste un milion de lei, informeaza News.ro.”La…

- Valul de caldura va persista si va fi canicula pe parcursul zilei de marti in mai mult de jumatate de tara, iar in Oltenia si in cea mai mare parte a Munteniei temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade. Un Cod portocaliu vizeaza partial judetele Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges si Dambovita si integral…